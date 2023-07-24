ديمة الجندي بصورة من طفولتها: قدرت انقذها من براثن الزمن

نشرت الممثلة السورية ديمة الجندي، على حسابها عبر انستغرام، صورة لها من مرحلة الطفولة، ظهرت فيها وهي على المسرح خلال إحدى الحفلات في مدرستها.



وقد لفتت ديمة الى ان تلك الصورة التُقطت لها عندما كانت في صف الرابع ابتدائي، اذ علقت على الصورة قائلة: "صورة قديمة لمّا كنت بصف الرابع.. قدرت انقذها من براثن الزمن.. لأول مرّة بوقف فيها عالمسرح وغنيّت اغنية "عطونا الطفولة" لـ ريمي بندلي".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم لـ ديمة وابدوا إعجابهم بإطلالتها البريئة، حيث كتب احدهم: "بتجنني وانتي صغيرة وانتي كبيرة".