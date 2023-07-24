احمد سعد يبكي على المسرح خلال حفله في قرطاج ويغني للمرأة التونسية بعد ازمته الاخيرة

الا ان احمد قرر اعادة الموضوع الى الواجهة خلال حفله في مهرجان قرطاج الدولي، اذ قال فور ظهوره على المسرح ان هناك من اتهمه بـ"إهانة المرأة التونسية"، سائلاً "هل تصدّقو دا؟".

وفاجأ سعد جمهوره بأغنية قال انه اعدها قبلة اسبوعين وموجهة خصيصاً للنساء التونسيات ولقرطاج.



وتقول كلمات الأغنية: "سألت عن أصل الجمال قالولي هي... هي الأصول الجدعنة... الأصل منها هي… والاحترام هي... طلع اسمها تونسية".

وكان سعد اتهم بإهانة المرأة التونسية بعد مشادة كلامية مع مديرة مهرجان "التخييم" في بنزرت شمال تونس الشهر الماضي، وصرخ الفنان المصري في وجه السيدة التونسية حين تدخلت لنفي كلامه بخصوص عدم وجود اتفاق على اجراء مؤتمر صحافي قائلاً "اسكتي".

وكان التفاعل الجماهيري في الحفل، والذي غلب عليه الحضور النسائين كبير جدا، ما دفع الفنان المصري للبكاء تأثراً. وقال في مؤتمر صحافي بعد نهاية الحفل مباشرة "حسيت اني ظُلمت والجمهور الليلة راضاني، لذلك تأثرت".