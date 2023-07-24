"الارا" ابنة رامي عياش في احدث ظهور.. بدت نسخة مصغرة عن والدتها

وقد لفتت الارا الانظار بجمالها ونعومتها، كما اشار المتابعون الى الشبه الكبير بين ملامحها وملامح والدتها داليدا، حيث قال البعض إن ألارا نسخة مصغرة عن والدتها، في حين رأى البعض الاخر انها نافستها جمالا.وارفقت داليدا الصورة بتعليق قالت فيه: "الاب والام"، ليتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، فانهالت التعليقات التي عبروا فيها عن اعجابهم بهذه العائلة المميزة، حيث كتب احدهم: "احبكم عائلة رامي عياش"، ليضيف آخر: "اجمل وافضل اب وام في العالم.. الله يحميكن".