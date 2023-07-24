ورد الخال على الدراجة النارية والمتابعون: هيدي كارما مش ورد!

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A post shared by Ward El Khal ورد الخال🌹⭐️🎭🇱🇧♍️ (@wardelkhalonset)
A post shared by Ward El Khal ورد الخال🌹⭐️🎭🇱🇧♍️ (@wardelkhalonset)
أقلقت الممثلة السورية ديما بياعة جمهورها ومحبيها على صحتها، بعد ان انتشرت صورة لها وهي على فراش المرض في المستشفى، والى جانبها زوجها احمد الحلو.
قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمبادرة فريدة تجاه طفلة عراقية اسمها لانيا، 8 سنوات، بعد انتشار فيديو لها وهي تبكي بحرقو بعد نفوق خيلها.
نشرت مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة جمعتها بزوجها وابنتهما الصغرى الارا، في اول ظهور واضح للاخيرة.