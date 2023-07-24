ورد الخال على الدراجة النارية والمتابعون: هيدي كارما مش ورد!

وعلقت ورد على الفيديو قائلة: "إنها حقيقة"، ليتفاعل عدد كبير من المتابعين معها الذين عبروا عن إعجابهم بما قامت به، لافتين الى انها بدت "كتير كيوت" وفق تعبير احدهم.هذا وقد ربطت فئة من المتابعين بين شخصية "كارما" التي لعبتها ورد الخال في الجزء الثالث من مسلسل "للموت" وبين ما قامت به في الفيديو، اذ علق احدهم قائلا: "هيدي كارما مش ورد"، بينما راح البعض بكتابة تعليق للجملة الشهيرة التي استعملتها ورد خلال تجسيدها شخصية كارما في المسلسل، وهي: " Bon voyage".