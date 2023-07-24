محمد بن راشد آل مكتوم يهدي طفلة عراقية مجموعة خيول بعد بكائها بحرقة على نفوق حصانها

وقام الشيخ محمد بن راشد بإهداء الطفلة، التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"اصغر فارسة عراقية"، مجموعة من الخيول اذ افادت وكالة الأنباء الإماراتية ان الشيخ راشد امر بـ"منح وإهداء لانيا فاخر أصغر فارسة عراقية، مجموعة خيول بعد موت فرسها بسبب مرضه".

كما أمر الشيخ محمد بن راشد "بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها"، حسبما ذكرت وام.