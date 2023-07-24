محمد بن راشد آل مكتوم يهدي طفلة عراقية مجموعة خيول بعد بكائها بحرقة على نفوق حصانها

وقام الشيخ محمد بن راشد بإهداء الطفلة، التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"اصغر فارسة عراقية"، مجموعة من الخيول اذ افادت وكالة الأنباء الإماراتية ان الشيخ راشد امر بـ"منح وإهداء لانيا فاخر أصغر فارسة عراقية، مجموعة خيول بعد موت فرسها بسبب مرضه".
كما أمر الشيخ محمد بن راشد "بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها"، حسبما ذكرت وام.
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أقلقت الممثلة السورية ديما بياعة جمهورها ومحبيها على صحتها، بعد ان انتشرت صورة لها وهي على فراش المرض في المستشفى، والى جانبها زوجها احمد الحلو.
نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد لركوب الدراجة النارية.
نشرت مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة جمعتها بزوجها وابنتهما الصغرى الارا، في اول ظهور واضح للاخيرة.