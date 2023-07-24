ديما بياعة على فراش المرض وزوجها احمد الحلو يكشف ما حصل

أقلقت الممثلة السورية ديما بياعة جمهورها ومحبيها على صحتها، بعد ان انتشرت صورة لها وهي على فراش المرض في المستشفى، والى جانبها زوجها احمد الحلو.



وفي التفاصيل، نشر أحمد عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة له ظهر فيها برفقة زوجته الممثلة ديما بياعة، وهي على سرير المستشفى، اذ ظهر هو الى جانبها ويضع الكمامة، حيث علق على الصورة قائلا: "حبيبتي وقفت معي بمرضي لانعدت هي".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين تمنوا السلامة لـ ديما بياعة وزوجها احمد الحلو، متمنيين ان يصبحا على ما يرام في اسرع وقت، مع الاشارة الى انه لم يكشف اي تفاصيل عن مرضهما.