يسرا تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل، علقت يسرا على الصورة قائلة: "مفيش يوم بيعدى عليا من غير ما تبقي في بالي وقلبي ودعائي.. ٤ سنين من غيرك يا أمي".وتابعت الفنانة المصرية: "عزائي الوحيد إنك في مكان أحسن بكتير من هنا.. وحشتيني أوي يا ست الحبايب.. ربنا يصبرني على فراقك.. فضلاً وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي".ويذكر أن والدة الفنانة يسرا كانت قد رحلت منذ أربعة أعوام، وعاشت الفنانة يسرا فترة صعبة بعدها، خاصة لقرب العلاقة بينهما، وتتذكر يسرا والدتها كل عام بعد وفاتها من خلال منشور عبر حسابها الشخصي لـ"إنستغرام"، وتطلب من جمهورها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.