نادين نسيب نجيم ترد على اتهامها باستغلال طليقها من اجل الشهرة

واعتمدت نادين بردها على اعادة نشر عدد من تعليقات متابعيها الذين دافعوا عنها منها تغريدة لإحدى المعجبات التي اشارت الى ان هذه الحسابات المهاجمة ليست الا حسابات وهمية اذ جاء في التعليق: "فيك أكاونت، روحي وصلي للي باعتك تنبحي في كل تويت، لو تموت ما راح تشوف ظفر نادين وهي يلي رمته، خلته بيت الوقف لا يباع ولا ينشرا.. أما هي لقيت حب حياتها ومبسوطة معه وعايشه أحلى أيامها، والله يحميها من عيونه وتتهنى في حياتها".

واعادت نادين نشر رد آخر من احد المعجبين جاء فيه: "مين طلع مين مين مين؟ نادين ماحدا يطلعها هي اللي طلعت نفسها بنفسها هي اللي عزت نفسها ومحد له فضل عليها وصححي معلوماتك نادين هي اللي تركته لأنه مايستاهلها".