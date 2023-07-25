معجب يهدد بطلة "لعبة الحظ" وهي توضح.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، بدأت المشكلة بتلقّي نجمة المسلسل التركي "لعبة الحظ" مجموعة رسائل من هذا المعجب المجهول، عبّر فيها عن حبّه الكبير لها ورغبته في مقابلتها، وبعد حظرها للرقم، استمر الشخص نفسه بإزعاجها من أرقام مختلفة، لينتهي الأمر بنشر رسالة فيها البيانات الشخصية لأفراد عائلتها، مع تهديد مباشر جاء فيه: "إذا لم تقابليني، فسوف أقتل عائلتك".

وبعد انتشار الخبر عبر الإعلام التركي، طمأنت الفنانة التركية جيمري بايسال جمهورها من خلال منشور كشفت فيه أنها باتت في وضع جيد، بعدما كانت تتلقى رسائل التهديدات والاتصالات قبل أشهر عدة من الآن، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حماية نفسها وعائلتها، وكل المقربين منها والشرطة تتابع الأمر.