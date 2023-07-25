وفاة طليق بوسي بعد ساعات من اصدار حكم قضائي لصالحه

ونعى المغني الشعبي حمزة الصغير، الراحل، من خلال منشور عبر فايسبوك جاء فيه: "لا حول ولا قوة إلا إلا بالله...الله يرحمك يا فطين... ويغفر لك... أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة... خبر صادم صراحة".

كما كتبت الراقصة الأرمينية صوفينار : "الله يرحمك... أجدع شخص وأجدع إدارة".

يذكر ان خبر الوفاة جاء بعد ساعات من صدور حكم قضائي ضد زوجها، في القضية الشهيرة بينه وبين طليقها الراحل، اذ كان قد اتهم الأخير الأول بالتعدي عليه في أثناء وجوده بمنطقة المقطم وسرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.