ظهور والد نادين الراسي برفقة ابنها وهي تعلق.. صورة تتصدر

وعادت نادين ونشرت صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "انستغرام" تجمعها مع والدها بين أحضانه، على أنغام أغنية شقيقها الراحل جورج الراسي "انت الوجود".

وكانت قد ردت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، على التسجيل الصوتي المسرب لوالدها والذي انتشر بشكل كبير في الايام القليلة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان والد نادين يهاجمها ويقول إنها سببت لعائلتها البهدلة، وإنه لا يريد منها شيئا بل ان تبقى بعيدة عنهم.

وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدها ووالدتها، حيث كانوا يستعدون لتناول طعام الغداء وتحديدا "الملوخية"، اذ سألت نادين في الفيديو عما اذا كانت الملوخية التي تطهيها هي الذ واطيب من تلك التي تطهيها والدتها، ليرد والدها بالقول: "ملوخية نادين اكيد".