كارول سماحة احتفالا بعيد ميلادها: في مهب الحب والتمنيات..

وارفقت كارول الصور بتعليق جاء فيه: "في مهب الحب والتمنيات الحارة في عيد ميلادي! شكرا لكم جميعا لجعله لا ينسى!".
وتفاعل الجمهور مع منشور كارول بكثافة اذ عايدوها و اتمنوا لها مزيد من التألق ودوام الصحة و النجاح.
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A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
أعلنت الفنانة المصرية منى فاروق اعتزالها مجال التمثيل، مشيرة إلى أن قرارها جاء بسبب عدم وجود تقدير لشخصها وموهبتها.
نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي فيديو مؤثر جدا، بعد انتشار اخبار عن سلسلة خلافات بينها وبين اشقائها، وصلت الى تبادل الاتهامات على العلن.
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس مقطعاً مصوراً في حسابها، وثَّقت فيه جانباً من حفلتها الأخيرة، التي أحيتها في مدينة جازان السعودية.