كارول سماحة احتفالا بعيد ميلادها: في مهب الحب والتمنيات..

وارفقت كارول الصور بتعليق جاء فيه: "في مهب الحب والتمنيات الحارة في عيد ميلادي! شكرا لكم جميعا لجعله لا ينسى!".

وتفاعل الجمهور مع منشور كارول بكثافة اذ عايدوها و اتمنوا لها مزيد من التألق ودوام الصحة و النجاح.