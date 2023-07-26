نيكولا معوض يكشف تعرضه للتحرش : هددني ان علم والداي

وفي التفاصيل، كشف نيكولا لأول مرة تفاصيل تعرضه للتحرش بعمر الـ11 عامًا، مشيرا الى انه اخفى الموضوع عن والديه رغم تقربه منهما.

وقال نيكولا، خلال حلوله ضيفًا على برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ان التجربة البشعة التي عاشها جعلت منه ولدا انطوائيًا.

واشار نيكولا خلال حديثه، الى انه اضطر ان يخفي الامر عن والدها خوفًا على مصيرهما، وتحديدًا والده، اذ قال: "الرجل الذي تحرش بي لعب على تعلقي بوالدي، وهددني بأن والدي لو عرف سيطلق النار عليه وبالتالي سيدخل السجن، وهذا ما جعلني أخفي ما حدث معي".

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