اليكم أول تعليق لـ مي كساب بعد وفاة والدها

وفي التفاصيل، نشرت مي على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" صورة تجمعها بوالدها، وقالت في أول تعليق بعد وفاته: "شكرًا من جوه قلبي لكل إنسان كان جمبي من أول مرض أبويا لحد النهاردة وكل حد دعالنا دعوه من قلبه'".

وتابعت الفنانة المصرية متأثرة: "حب الناس الصادق الخالي من أي مصالح بكنوز الدنيا، وألف حمد وشكر لله على تسخيره لعباده الأوفياء ليه في محنتي الكبيرة دي، أبويا اللي علمني ورباني وخلاني بني آدمة".

واختتمت مي كساب منشورها متمنية أن يعينها الله: "فقدانه محنة كبيرة قوي، ادعولي عشان أقدر أرضى بقضاء الله وقلبي يبرد وأقدر أعديها إنا لله وإنا إليه راجعون".