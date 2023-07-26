مايا دياب تلغي حفلها في دمشق.. اليكم السبب

وفي التفاصيل نشرت مايا دياب على حسابها الخاص عبر "تويتر"، تغريدة، وكتبت فيها: " أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان "روزا داماس" عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه".وأضافت الفنانة اللبنانية: "بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف افضل كل الحب". وأرفقت التغريدة برمز قلب أحمر.