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فن

مايا دياب تلغي حفلها في دمشق.. اليكم السبب

2023-07-26 | 10:18
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مايا دياب تلغي حفلها في دمشق.. اليكم السبب
مايا دياب تلغي حفلها في دمشق.. اليكم السبب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الغاء الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلها المقرر غداً في دمشق ضمن مهرجان " روزا داماس"، بسبب تعرضها لوعكة صحية، دخلت على اثرها إلى المستشفى.


وفي التفاصيل نشرت مايا دياب على حسابها الخاص عبر "تويتر"، تغريدة، وكتبت فيها: " أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان "روزا داماس" عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه".
وأضافت الفنانة اللبنانية: "بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف افضل كل الحب". وأرفقت التغريدة برمز قلب أحمر.
 
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مايا دياب

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