هكذا احتفلت أمل بشوشة بعيد ميلادها برفقة زوجها وصديقاتها

وفي التفاصيل، نشرت أمل مقطع فيديو على حسابها عبر إنستغرام، ظهرت خلاله برفقة زوجها والأصدقاء وهم يحتفلون بالمناسبة السعيدة على أنغام "سنة حلوة يا أمل".

وأطلت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة وهي ترقص مع زوجها وصديقاتها، وسط زينة عيد الميلاد التي عمت أرجاء المكان.

وعلقت أمل بوشوشة على الفيديو: "أفضل شيء في الحياة هو أن تكون محاطًا بأشخاص يحبونك، أشكركم جميعًا وخاصة المعجبين على جعل يومي الخاص بي والمميز لا يُنسى".