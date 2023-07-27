هكذا احتفلت أمل بشوشة بعيد ميلادها برفقة زوجها وصديقاتها

وفي التفاصيل، نشرت أمل مقطع فيديو على حسابها عبر إنستغرام، ظهرت خلاله برفقة زوجها والأصدقاء وهم يحتفلون بالمناسبة السعيدة على أنغام "سنة حلوة يا أمل".
وأطلت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة وهي ترقص مع زوجها وصديقاتها، وسط زينة عيد الميلاد التي عمت أرجاء المكان.
وعلقت أمل بوشوشة على الفيديو: "أفضل شيء في الحياة هو أن تكون محاطًا بأشخاص يحبونك، أشكركم جميعًا وخاصة المعجبين على جعل يومي الخاص بي والمميز لا يُنسى".
View this post on Instagram
A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)
A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، شائعة وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما اثار قلق جمهورها ومحبيها، الامر الذي دفع بمجامي شيرين للخروج عن صمته واضعا حدا لكل تلك الشائعات.
عبّرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها الكبيرة بنجاح ابنها علي في الامتحانات الرسمية، حيث اعلنت الخبر في منشور على حسابها على انستغرام.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، بخير وفاة ابن الـ 7 سنوات، العراقي موسى ولاء، بعد رحيله بسبب تعرضه لابشع انواع التعذيب على يد زوجة والده، الامر الذي اثار موجة غضب عارمة في العراق والعالم العربي اجمع، وبين الناشطين على مواقع التواصل، الذين طالبوا بمحاكمة علنية للفاعلة.