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فن

كلوي كارداشيان تظهر بـ لوك "باربي" وتسحر الجمهور

2023-07-27 | 05:45
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كلوي كارداشيان تظهر بـ لوك &quot;باربي&quot; وتسحر الجمهور
كلوي كارداشيان تظهر بـ لوك "باربي" وتسحر الجمهور

لفتت عارضة الأزياء الأمريكية كلوي كارداشيان الأنظار عبر "إنستغرام" بعد نشرها مجموعة من الصور التي بدت فيها غاية في الجاذبية والجمال باعتمادها إطلالة الوردي المميزة لـ "عالم باربي".

 

وفي التفاصيل، أرفقت كلوي ، تعليقا مع تلك الصور قالت فيه "العيش في عالم باربي".

واستغلت كلوي ترند باربي من أجل الترويج لعلامة الملابس الخاصة بها Good American أمام الملايين من متابعيها.

واستعرضت عارضة الأزياء الأمريكية كلوي كارداشيان  في تلك الإطلالة رشاقة قوامها باختيارها الظهور بـ"بدي سوت" فوشيا. وفي منشور آخر، اكتفت بالإشارة إلى شركتها في التعليق مع إيموجي الشفاه.

وأكملت كلوي إطلالتها بانتعال بوت جلدي بالوردي الفاتح وصل طوله إلى الركبة.

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فن

كلوي كارداشيان

كلوي كارداشيان

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