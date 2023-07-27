كلوي كارداشيان تظهر بـ لوك "باربي" وتسحر الجمهور

وفي التفاصيل، أرفقت كلوي ، تعليقا مع تلك الصور قالت فيه "العيش في عالم باربي".

واستغلت كلوي ترند باربي من أجل الترويج لعلامة الملابس الخاصة بها Good American أمام الملايين من متابعيها.

واستعرضت عارضة الأزياء الأمريكية كلوي كارداشيان في تلك الإطلالة رشاقة قوامها باختيارها الظهور بـ"بدي سوت" فوشيا. وفي منشور آخر، اكتفت بالإشارة إلى شركتها في التعليق مع إيموجي الشفاه.

وأكملت كلوي إطلالتها بانتعال بوت جلدي بالوردي الفاتح وصل طوله إلى الركبة.