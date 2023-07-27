كلوي كارداشيان تظهر بـ لوك "باربي" وتسحر الجمهور

وفي التفاصيل، أرفقت كلوي ، تعليقا مع تلك الصور قالت فيه "العيش في عالم باربي".
واستغلت كلوي ترند باربي من أجل الترويج لعلامة الملابس الخاصة بها Good American أمام الملايين من متابعيها.
واستعرضت عارضة الأزياء الأمريكية كلوي كارداشيان في تلك الإطلالة رشاقة قوامها باختيارها الظهور بـ"بدي سوت" فوشيا. وفي منشور آخر، اكتفت بالإشارة إلى شركتها في التعليق مع إيموجي الشفاه.
وأكملت كلوي إطلالتها بانتعال بوت جلدي بالوردي الفاتح وصل طوله إلى الركبة.
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A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)
A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، شائعة وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما اثار قلق جمهورها ومحبيها، الامر الذي دفع بمجامي شيرين للخروج عن صمته واضعا حدا لكل تلك الشائعات.
عبّرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها الكبيرة بنجاح ابنها علي في الامتحانات الرسمية، حيث اعلنت الخبر في منشور على حسابها على انستغرام.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، بخير وفاة ابن الـ 7 سنوات، العراقي موسى ولاء، بعد رحيله بسبب تعرضه لابشع انواع التعذيب على يد زوجة والده، الامر الذي اثار موجة غضب عارمة في العراق والعالم العربي اجمع، وبين الناشطين على مواقع التواصل، الذين طالبوا بمحاكمة علنية للفاعلة.