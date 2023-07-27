بالفيديو- شاكيرا تتعرض لموقف محرج خلال تصوير أغنيتها الجديدة

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A post shared by Shakira (@shakira)
A post shared by Shakira (@shakira)
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، شائعة وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما اثار قلق جمهورها ومحبيها، الامر الذي دفع بمجامي شيرين للخروج عن صمته واضعا حدا لكل تلك الشائعات.
عبّرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها الكبيرة بنجاح ابنها علي في الامتحانات الرسمية، حيث اعلنت الخبر في منشور على حسابها على انستغرام.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، بخير وفاة ابن الـ 7 سنوات، العراقي موسى ولاء، بعد رحيله بسبب تعرضه لابشع انواع التعذيب على يد زوجة والده، الامر الذي اثار موجة غضب عارمة في العراق والعالم العربي اجمع، وبين الناشطين على مواقع التواصل، الذين طالبوا بمحاكمة علنية للفاعلة.