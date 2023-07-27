رحيل الطفل العراقي موسى ولاء على يد زوجة والده.. تفاصيل جديدة الى العلن

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، بخير وفاة ابن الـ 7 سنوات، العراقي موسى ولاء، بعد رحيله بسبب تعرضه لابشع انواع التعذيب على يد زوجة والده، الامر الذي اثار موجة غضب عارمة في العراق والعالم العربي اجمع، وبين الناشطين على مواقع التواصل، الذين طالبوا بمحاكمة علنية للفاعلة.



وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني عراقي لـ"شبكة النساء العراقيات"، ان موسى ولاء تعرض للتعذيب بالكهرباء ومن ثم آلات حادة والملح والخنق من قبل زوجة والده، إلى ان فارق الحياة، لافتا الى ان "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الفاعلة لاستكمال إجراءات التحقيق، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة"، مع التأكيد على انها لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية"، بحسب المصدر.

من جهته، عم الراحل موسى ولاء، كشف ان ابن شقيقه فارق الحياة بعد تعذيب شديد ظهرت آثاره على جسده، مؤكدا أن الزوجة استغلت غياب الأب عن المنزل لتفعل ما فعتله، وقال إن جسد الطفل مليء بالكدمات والصعق بالكهرباء، كما ذكر أن زوجة شقيقه أجبرت موسى على تناول كيلوغراما من الملح وعمدت الى ضربه، ما أدى إلى وفاته.

هذا وقد تحول اسم "موسى ولاء" إلى هاشتاغ تصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ عدد من النجوم والمشاهير مع القضية وطالبوا بمحاكمة علنية وعقاب علني لكل من يرتكب مثل هذه الافعال.