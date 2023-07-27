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فن

سلاف فواخرجي تحتفل بنجاح ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة

2023-07-27 | 08:43
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سلاف فواخرجي تحتفل بنجاح ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة
سلاف فواخرجي تحتفل بنجاح ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة

عبّرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عن سعادتها الكبيرة بنجاح ابنها علي في الامتحانات الرسمية، حيث اعلنت الخبر في منشور على حسابها على انستغرام.

وفي التفاصيل، نشرت سلاف مجموعة صور اظهرت ابنها علي وصورة أخرى ظهرت فيها برفقة طليقها الممثل السوري وائل رمضان وابنيها، وصورة لنتيجة الامتحانات التي تظهر نجاحه.
وقد أرفقت سلاف الصور بالتعليق التالي: "‎لما بتقول الأم لولادها انو نجاحكم اكبر هدية، ما بيكون كلام وبس.. هي أكبر حقيقة.. ‎ولما اليوم بعيدي بتهديني نجاحك وتفوقك، ‎أنا بكون أسعد أم، وما بدي أكتر".
وتابعت: "‎كل نجاح الكم هو ميلاد وعمر جديد الي، ‎شكرا يا الله.. شكرا يا علي .. ‎شكرا للمدرسة ولكل الأساتذة اللي تعبوا ‎ولكل الرفقة الطيبين.. ‎شكرا حمزه، شكرا وائل".
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سلاف فواخرجي تحتفل بنجاح ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة

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سلاف فواخرجي

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