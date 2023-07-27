سلاف فواخرجي تحتفل بنجاح ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة

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A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
نشر الممثل السوري معتصم النهار، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة لابنة شقيقه مريم النهار، هنأها من خلالها بنجاحها في الشهادة الرسمية.
لم تتمالك الفنانة اللبنانية مادلين طبر، نفسها لدى سماعها خبر رحيل "صديقها" الشاعر والمخرج شوقي حجاب، الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
احتفل المخرج طارق العريان، بالذكرى الرابعة لزواجه من نيكول سعفان، ضمن أجواء رومانسية مميزة، حيث وجه لها رسالة مؤثرة معبرا فيها عن حبه الكبير.