سلاف فواخرجي تحتفل بنجاح ابنها وتوجه له رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، نشرت سلاف مجموعة صور اظهرت ابنها علي وصورة أخرى ظهرت فيها برفقة طليقها الممثل السوري وائل رمضان وابنيها، وصورة لنتيجة الامتحانات التي تظهر نجاحه.وقد أرفقت سلاف الصور بالتعليق التالي: "‎لما بتقول الأم لولادها انو نجاحكم اكبر هدية، ما بيكون كلام وبس.. هي أكبر حقيقة.. ‎ولما اليوم بعيدي بتهديني نجاحك وتفوقك، ‎أنا بكون أسعد أم، وما بدي أكتر".وتابعت: "‎كل نجاح الكم هو ميلاد وعمر جديد الي، ‎شكرا يا الله.. شكرا يا علي .. ‎شكرا للمدرسة ولكل الأساتذة اللي تعبوا ‎ولكل الرفقة الطيبين.. ‎شكرا حمزه، شكرا وائل".