خبر وفاة شيرين عبد الوهاب يقلق محبيها.. هذا ما تم كشفه

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، شائعة وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما اثار قلق جمهورها ومحبيها، الامر الذي دفع بمجامي شيرين للخروج عن صمته واضعا حدا لكل تلك الشائعات.



وفي التفاصيل، أهاب محامي شيرين بالجمهور بعدم تداول مثل هذه الشائعات، وطالبهم بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، مؤكدا أن مكتبه سيتتبع مصدر شائعة وفاتها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق أنباء عن الفنانة المصرية، دون مستند أو دليل وغير مراعٍ حرمة الحياة الخاصة لها.

من جهتها، استهجنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، انتشار شائعة وفاة شيرين بأزمة قلبية مفاجئة، حيث قال المتحدث باسم النقابة، محمد عبدالله، في تصريحات صحافية، إن ما نُشر عن شيرين، أمر عارٍ تماما من الصحة ولم يتصل مع النقابة أي شخص من إدارة أعمالها أو أسرتها للحديث في هذا الأمر.

