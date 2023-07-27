فنانة مصرية تتراجع عن قرار اعتزالها الفن.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، نشرت منى هلى حسابها عبر "إنستغرام"، رسالة م ناشدت فيها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنان أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج، من أجل مساعدتها لإيجاد عمل، قائلة: "أنا بناشد دكتور أشرف زكي والأستاذ أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج.. عايزة أشتغل أبوس إيديكم.. عايزة أعرف أعيش".وأكدت أن عدداً كبيراً من شركات الإنتاج والفنانين قطعوا التعامل معها بعد أزمة الفيديوهات المسيئة، وأنها ما زالت حتى اليوم تسمع كلاماً مهيناً وغير لائق بسبب تلك الأزمة.وقالت الفنانة المصرية منى فاروق: "المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عايزة أبقى كويسة زي أي واحدة؟ ليه بتقفلوا قدامي كل حاجة؟ أنا غلطت وربنا بيسامح.. ليه البني آدمين مش عايزين يسامحوا؟ أنا بسمع بودني بلاش منى عشان الفيلم ميضرش، ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس؟".