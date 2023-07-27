طارق العريان برسالة رومانسية لـ نيكول سعفان في ذكرى زواجهما

وقد وثق طارق اجواء الاحتفال في منشور على حسابه عبر انستغرام، حيث شارك مع المتابعين مجموعة صور تجمعه بـ نيكول، وارفقها بالتعليق التالي: "أربع سنوات معك والعمر كله".منشور طارق العريان لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين تمنوا لـ نيكول دوام السعادة وللثنائي الحب الدائم، اذ كتب احدهم: "الله يسعدكم ويخليكم لبعض".