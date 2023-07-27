طارق العريان برسالة رومانسية لـ نيكول سعفان في ذكرى زواجهما

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A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial)
A post shared by Tarek Alarian (@tarekalarianofficial)
نشر الممثل السوري معتصم النهار، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة لابنة شقيقه مريم النهار، هنأها من خلالها بنجاحها في الشهادة الرسمية.
لم تتمالك الفنانة اللبنانية مادلين طبر، نفسها لدى سماعها خبر رحيل "صديقها" الشاعر والمخرج شوقي حجاب، الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
تراجعت الفنانة المصرية منى فاروق عن قرار اعتزالها الفن بعد ساعات قليلة من إعلانها ذلك، موضحة الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال ثم العدول عنه.