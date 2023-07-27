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فن

طارق العريان برسالة رومانسية لـ نيكول سعفان في ذكرى زواجهما

2023-07-27 | 09:30
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طارق العريان برسالة رومانسية لـ نيكول سعفان في ذكرى زواجهما
طارق العريان برسالة رومانسية لـ نيكول سعفان في ذكرى زواجهما

احتفل المخرج طارق العريان، بالذكرى الرابعة لزواجه من نيكول سعفان، ضمن أجواء رومانسية مميزة، حيث وجه لها رسالة مؤثرة معبرا فيها عن حبه الكبير.

وقد وثق طارق اجواء الاحتفال في منشور على حسابه عبر انستغرام، حيث شارك مع المتابعين مجموعة صور تجمعه بـ نيكول، وارفقها بالتعليق التالي: "أربع سنوات معك والعمر كله".
منشور طارق العريان لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين تمنوا لـ نيكول دوام السعادة وللثنائي الحب الدائم، اذ كتب احدهم: "الله يسعدكم ويخليكم لبعض".
طارق العريان برسالة رومانسية لـ نيكول سعفان في ذكرى زواجهما

فن و منوعات

فن

طارق العريان

نيكول سعفان

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