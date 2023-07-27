بالفيديو- مادلين طبر تبكي على الهواء.. اليكم السبب

لم تتمالك الفنانة اللبنانية مادلين طبر، نفسها لدى سماعها خبر رحيل "صديقها" الشاعر والمخرج شوقي حجاب، الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

مادلين طبر التي كانت تستعد لتقديم برنامجها التلفزيوني "قعدة مع مادلين" لدى علمها برحيل حجاب، أخذت تبكي بشدة على الهواء، مشيرة إلى أنها ظلت إلى جانبه هي وزوجته كصديقة، وأنها قبل وفاته تواصلت مع وزير الصحة المصري لنقله إلى مستشفى آخر وهو ما حدث بالفعل.

وقدمت مادلين التعازي إلى أسرة الراحل والوسط الثقافي، قائلة: "أعزي نفسي وأعزي الوسط الثقافي وكل الناس الذين يحبون الكلمة. ربي يصبر عائلته وأحبابه وجميع العاملين بالوسط الفني والثقافي على ألم فراقه، وداعًا يا صاحب الكلمة الشعرية النقية مثل قلبك الطفولي يا شوقي".

واختتمت الفنانة اللبنانية مادلين طبر حديثها بأن الشاعر شوقي حجاب خلال الثلاثة أسابيع الماضية وفي آخر زيارة له وجدته يهرب للنوم من شدة الألم، قائلاً "عاوز أروح في الحالة"، لافتة إلى أن تشييع جثمانه تم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بالعاصمة القاهرة.