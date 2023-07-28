أول ظهور لـ جويل مردينيان بعد خبر انفصالها واعتزالها: لا شيء يمكن أن يكسرني

وفي التفاصيل، عادت خبيرة الموضة، وسيدة الأعمال اللبنانية "جويل ماردينيان" للتفاعل مجددًا على حسابها الرسمي على "إنستغرام" بعد أن أعلنت، قبل أيام، اعتزاله مؤقتًا، دون الكشف عن السبب وراء قرارها المفاجئ.

ونشرت جويل صورًا لها أرفقتها برسالة مؤثرة للمتابعين، قالت فيها: "لقد اكتشفت الكثير عن نفسي في الماضي، 10 أيام أدركت أنه لا شيء يمكن أن يكسرني لأن الله بجانبي، اكتشفت مدى مرونتي، وأنني أشجع مما كنت أتخيل".

وأضافت خبيرة الموضة: "كنت بحاجة إلى استراحة، وإعادة التفكير في أشياء كثيرة، وأن أكون بصحة جيدة وقوية. أنا الآن في طريقي إلى الشفاء التام، وقد فاجأت نفسي بمدى سرعة التعافي. شكرًا لكم جميعًا على

صلواتكم، ورسائل التمكين الخاصة بكم، وأقدر لكم ذلك جميعًا".