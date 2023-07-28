والد الشيف بوراك يفضحه: لم يُفلس ولكن "الشهرة عمته"

وفي حديث لـ"فوشيا"، نفى إسماعيل أوزدمير مزاعم ابنه بحقه، واصفا حركاته وتصرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "مسرحية" و"دراما" هدفها استعطاف الجمهور، كما أكد أن ابنه لم يُفلس كما أشيع، بل يملك سيارات بملايين الدولارات، وساعات باهظة الثمن تقدر الواحدة منها بـ 150 ألف دولار، فضلا عن وجود ألعاب داخل فيلته بقيمة مليوني دولار تقريبا.وقد أعرب والد بوراك عن حزنه لما آلت إليه الأوضاع بينهما، وقال عن ابنه: "قتلني وبكى وسبقني واشتكى"، لافتا إلى أن الشهرة "عمته" وفق تعبيره، واعتبر أن والدته المنفصل عنها حرّضته عليه.