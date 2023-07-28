أنجلينا جولي وبراد بيت يتفقان على تسوية نزاع "مزرعة العنب".. اليكم السبب

وفي التفاصيل، أفاد موقع "ديلي ميل" من مصادر مقربة من النجمين أنهما وافقا على تسوية ذلك النزاع بعد مرور أسبوعين فقط على رفع أنجلينا دعوى قضائية تتهم فيها براد بالبلطجة وتجاوز القانون بشأن مزرعة العنب المملوكة لهما.

ولفت الموقع إلى أن براد، 59 عاما، وأنجلينا، 48 عاما، قبلا بالوساطة على أمل إنهاء ذلك الخلاف المحتدم بينهما.