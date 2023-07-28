إيلون ماسك يبارك لـ طليقته بمناسبة خطوبتها

وتوجَّهت تالولا، على حسابها عبر "تويتر" لمشاركة الأخبار السعيدة، بصورة تجمعها بتوماس برودي، معلقة: "سعيدة جدًا لمشاركة هذا بعد عامين من المواعدة، أنا وتوماس برودي سانجستر مخطوبان!".

واللافت في الأمر، كان مباركة رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك لطليقته أسفل منشورها، حيث كتب: "مبارك" وأرفق تعليقه بقلب أحمر.