إيلون ماسك يبارك لـ طليقته بمناسبة خطوبتها
أعلنت االفنانة البريطانة تالولا رايلي، الزوجة السابقة للمدير التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، خطوبتها من الممثل البريطاني توماس برودي، بعد عامين من المواعدة.
وتوجَّهت تالولا، على حسابها عبر "تويتر" لمشاركة الأخبار السعيدة، بصورة تجمعها بتوماس برودي، معلقة: "سعيدة جدًا لمشاركة هذا بعد عامين من المواعدة، أنا وتوماس برودي سانجستر مخطوبان!".
واللافت في الأمر، كان مباركة رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك لطليقته أسفل منشورها، حيث كتب: "مبارك" وأرفق تعليقه بقلب أحمر.