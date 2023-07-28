نجوى كرم أول فنانة لبنانية تدخل "موسوعة غينيس".. اليكم التفاصيل

دخلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، موسوعة "غينيس"، بعد ان حققت رقما قياسيا لأطول رداء في العالم، وذلك قبيل الحفل الذي تحييه اليوم الجمعة، في الدورة 37 من "مهرجان جرش" في الأردن.



وفي التفاصيل، ارتدت نجوى كرم فستانا باللون الابيض، جمع بين الفخامة والأناقة والأنوثة، وهو عبارة عن جمبسوت مع أكتاف بتصميم معدني باللون الذهبي، وحزام معدني، ومزود بإكستنشن أبيض يصل طوله إلى 55.7 مترا، ما سمح لها بالدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ولُقبت فيها بـ"صاحبة الرداء الأبيض".

من جهته، ممثل موسوعة "غينيس"، أعلن خلال تقديمه الدرع التكريمية لـ نجوى كرم، أنها أول مطربة لبنانية تحصل على رقم قياسي، قبل أن تنبّهه إلى حصولها على رقم قياسي من قبل من "غينيس" أيضاً، ليستدرك قائلاً إنها "الأولى والثانية، ومَن تريد المنافسة، فلتنافس على المركز الثالث".