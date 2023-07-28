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فن

داليدا عياش زوجة رامي عياش توثق ما فعلته ابنتهما الصغرى الارا

2023-07-28 | 06:45
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داليدا عياش زوجة رامي عياش توثق ما فعلته ابنتهما الصغرى الارا

وثقت مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، ما فعلته ابنتهما الصغرى الارا خلال تواجدهما في المنزل، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

وفي التفاصيل، ظهرت الارا في الفيديو وهي تحاول التقاط الشتول الموجودة في المنزل، لتنجح في هذه المهمة وتمزق بعضهما، بينما كانت والدتها داليدا تحاول منعها الا انها لم تنجح في ذلك.
هذا وظهرت الارا في مقطع فيديو اخر نشرته والدتها داليدا عياش، وهي تحاول التقاط الاثاث الموجودة على الطاولة، الا انها اخفقت في هذا الامر، ولم تتمكن من الحصول على العلب البلاستيكية الموجودة على الطاولة والتي تحتوي على بعض المأكولات الشهية.
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رامي عياش

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