رحمة رياض وماغي بو غصن وغيرهما يطالبون بأشد العقوبات لقتلة الطفل موسى ولاء

لا يزال اسم الطفل العراقي موسى ولاء يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد ما كُشف عن الطريقة التي توفي بها، اذ فارق الحياة بعد تعرضه للتعنيف من زوجة والده.



وقد شهدت مواقع التواصل حملة استنكار واسعة من قبل عدد من الفنانين العرب، كان ابرزهم الفنانة العراقية رحمة رياض التي نشرت رسمة تظهر الطفل موسى ولاء، وارفقتها بالتعليق التالي: "أبشع جريمة ارتكبت بحق الطفولة على يد زوجة أب شيطان بهيئة إنسان والعياذ بالله منها وعلى كل من شهد عليها ولم يحرك ساكنًا يعتبر شريك بهذا الجرم الشنيع!!! الأب.. الجيران.. المدرسة.. الشرطة… جميعكم مجرمون وسوف تحاسبون في الأرض وفي السماء من رب العباد العادل".

من جهتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن غردت قائلة: "الساكت عن الحق شيطان اخرس.. شركاء الجريمة بالطفل موسى ولاء كتار.. الله يرحم روحك الطاهرة وتتحقق العدالة لكل مجرم شارك او سكت عن تعذيبك".

أبشع جريمة ارتكبت بحق الطفولة على يد زوجة أب شيطان بهيئة إنسان والعياذ بالله منها وعلى كل من شهد عليها ولم يحرك ساكنًا يعتبر شريك بهذا الجرم الشنيع!!!

الأب.. الجيران.. المدرسة.. الشرطة…

جميعكم مجرمون وسوف تحاسبون في الأرض وفي السماء من رب العباد العادل…



#موسى_ولاء pic.twitter.com/4tJlaKH9zB — رحمة رياض | Rahma Riad (@RahmaRiad) July 27, 2023