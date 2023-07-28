وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

وفي التفاصيل، أصدرت نقابة الفنانين بيان اعلنت من خلاله وفاتها، وجاء فيه: “بالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ميلاد سري التي وافتها المنية هذا اليوم بعد صراع طويل مع المرض”.واضافت: “سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.