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فن

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

2023-07-28 | 08:54
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وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض
وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنانة العراقية ميلاد سري اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر تموز الجاري، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز ال 47 عاماً.

 

وفي التفاصيل، أصدرت نقابة الفنانين بيان اعلنت من خلاله وفاتها، وجاء فيه: “بالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ميلاد سري التي وافتها المنية هذا اليوم بعد صراع طويل مع المرض”.واضافت: “سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

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وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

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فن

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