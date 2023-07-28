زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يتفاعل

وتحولت من مجرد سيدة تعمل في مجال الازياء والتجميل، الى شخصية مثيرة للجدل، واصبحت نسخة طبق الاصل عن والدتها الفنانة هيفا وهبي. وتذهب زينب بعيدا في تقليد والدتها من خلال الحركات التي تقوم بها واداء اغاني هيفا، والمبالغة في الجرأة في ملابسها، وهو ما جعل الجمهور يتهمها بتقليد والدتها من اجل الحصول على لفت الانتباه.

وظهرت زينب باحدث باطلالة بـ"لوك" جريء بملابس رياضية مفتوحة على منطقة الصدر، وشعر أسود.