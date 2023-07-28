زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يتفاعل

وتحولت من مجرد سيدة تعمل في مجال الازياء والتجميل، الى شخصية مثيرة للجدل، واصبحت نسخة طبق الاصل عن والدتها الفنانة هيفا وهبي. وتذهب زينب بعيدا في تقليد والدتها من خلال الحركات التي تقوم بها واداء اغاني هيفا، والمبالغة في الجرأة في ملابسها، وهو ما جعل الجمهور يتهمها بتقليد والدتها من اجل الحصول على لفت الانتباه.
وظهرت زينب باحدث باطلالة بـ"لوك" جريء بملابس رياضية مفتوحة على منطقة الصدر، وشعر أسود.
تفاعل الجمهور بشكل ملفت على الصورة، وانهالت التعليقات، وجاءت كالتالي: "على خطى الوالدة".
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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)
A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)
فوجئ الجمهور باختفاء إعلانات حفليْ الفنان اللبناني وائل كفوري في فرنسا بعد أن أعلن، في الأيام الماضية، عن إحيائه لحفلين غنائيين، يوم 14 آب والثاني في باريس في27 تشرين الأول.
اطلت الاعلامية اللبنانية كارين سلامة على جمهورها ومتابعيها، في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، في اول ظهور لها بعد وفاة شقيقها لوران منذ ايام قليلة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنانة العراقية ميلاد سري اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر تموز الجاري، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز ال 47 عاماً.