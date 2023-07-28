كارين سلامة في اول ظهور بعد وفاة شقيقها وتوجه رسالة قاسية لهؤلاء

وعبرت كارين عن حزنها الشديد لوفاة شقيقها، شاكرة بالمقابل كل من اتصل بها ووقف الى جانبها في هذه المحنة التي ألمّت بها، لتعاتب في الوقت عينه بعض الاشخاص الذين كانت تنتظر مساندتهم لها، الا انهم خذلوها.من جهة أخرى، وجهت كارين سلامة نداءً لكل من يتابعها، بأهمية الخضوع الى تخطيط للقلب باستمرار، خصوصا اذا كان هناك اي عامل وراثي، اذ لفتت الى ان والدها وشقيقها توفيا بسبب ازمة قلبية مفاجئة، الامر الذي جعلها تخضع لتخطيط للقلب وهو ما سيقوم به كافة افراد عائلتها، مناشدة الشباب ايضا بالابتعاد قدر المستطاع عن مشروبات الطاقة.وفي الختام، لفتت كارين الى انها وعائلتها باتت اليوم مسؤولة عن إعالة عائلة شقيقها الراحل وابنائها، وهو ما سيجعلها تقوم بالكثير من الاعمال لتأمين حاجيات العائلة.