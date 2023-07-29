نقولا دانيال يتحدث عن تعاونه مع كارين رزق الله وهذا ما قاله جورج شلهوب عن الدراما التركية

بعد حملة الهجوم على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، والانتقادات التي طالتها بسبب تصريحاتها الأخيرة في إحدى البرامج حول الـ "شوكولامو "، أطلت الاحمدية من خلال مساحة صوتية عبر منصة التويتر لأول مرة، عقب هذه الضجة لتوضح للرأي العام تفاصيل تلك التصريحات التي ذُكر فيها عدة أسماء من النجوم والفنانين.

