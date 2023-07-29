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فن

نقولا دانيال يتحدث عن تعاونه مع كارين رزق الله وهذا ما قاله جورج شلهوب عن الدراما التركية

2023-07-29 | 03:17
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نقولا دانيال يتحدث عن تعاونه مع كارين رزق الله وهذا ما قاله جورج شلهوب عن الدراما التركية
نقولا دانيال يتحدث عن تعاونه مع كارين رزق الله وهذا ما قاله جورج شلهوب عن الدراما التركية

أقامت جامعة الـ AUST، عرضا لأبرز الأفلام من توقيع طلاب الإخراج لديها، وذلك بحضور عدد من الفنانين الذين كرمتهم إدارة الجامعة على مسيرتهم الفنية واعمالهم المميزة.

الزميل محمد فرحات كان حاضرا حيث التقى عدد من الممثلين، أبرزهم الممثل اللبناني نقولا دانيال والممثلة اللبنانية برناديت حديب والممثل اللبناني جورج شلهوب، حيث تحدث كل منهم عن اهمية المسرح وواقع الدراما اللبنانية حاليا.
تابعوا التفاصيل في الفيديو المرفق.
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نقولا دانيال يتحدث عن تعاونه مع كارين رزق الله وهذا ما قاله جورج شلهوب عن الدراما التركية

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فن

نقولا دانيال

برناديت حديب

جورج شلهوب

محمد فرحات

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