نانسي عجرم تفاجئ الجمهور خلال حفلها في مصر: كان فينا نتحمس اكتر!

وقدمت نانسي خلال الحفل باقة من اجمل اغنياتها المتنوعة بين الجديدة والقديمة، وكذلك الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي راح يردد كلمات الاغنيات بحماس شديد، معبرا بذلك عن حبه الكبير لـ نانسي عجرم وسعادته بهذا الحفل.اللافت هو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح لحظة دخولها، اذ وجهت تحية للجمهور ولكل من حضر الحفل، شاكرة اياهم على تواجدهم وواعدة بأن يكون الحفل مميزا، الا انها ابدت انزعاجها من وجود الجمهور في مسافة بعيدة عن المسرح، اذ قالت: "بحبكن كتير وكنت بتمنى لو كنا اقرب على بعض، كان فينا نتحمس اكتر، بس انتوا لو بعاد، نحنا قراب وبالقلب".