إطلالة نجوى كرم في مهرجان جرش تتصدر.. وهذا ما فعلته على المسرح

احيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم امس، حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش في الاردن، حضره عدد كبير من الجمهور الاردني الذي كان ينتظر لحظة لقاء نجوى كرم والاستمتاع معها بأجمل الاوقات على انغام اغنياتها الحماسية والتي تشعل من خلالها الاجواء.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، تظهر اجواء الحفل المميزة منذ اللحظة الاولى لدخول نجوى كرم الى المسرح حيث اسرت الجميع بإطلالتها المميزة وفستانها الفخم، بالاضافة الى تقديمها باقة من اجمل اغنياتها الحماسية والمواويل التي تشتهر بها والتي تقدمها نجوى كرم بصوتها العذب والمميز.

وقبل انطلاق الحفل، عبّرت نجوى كرم عن سعادتها بوجودها في الاردن وتحديدا ضمن فعاليات مهرجان جرش، اذ قالت إنها المرة الـ11 التي تتواجد فيها على مسرح جرش، آملة ان تكون الحفلة مميزة وتزرع الفرح في قلوب الجمهور.

وقد انتشر مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية نجوى كرم وهي تشارك عدد من الشبان والشابات الدبكة اللبنانية على مسرح جرش، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي عبّر عن حبه لـ نجوى وعفويتها المعهودة.

