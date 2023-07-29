نور عبده "قاضي المشاهير" يسأل نضال الأحمدية عن هجومها على سلافة معمار.. وهي ترد

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A post shared by قاضي المشاهير ⚖️ (@qadi.almashahir)
A post shared by قاضي المشاهير ⚖️ (@qadi.almashahir)
يستمر إضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود الذي يشارك فيه عشرات الآلاف منهم، مطالبين بزيادة أجورهم، اذ تشهد ركودا لا سيما ظل استخدام الذكاء الاصطناعي وتخوفهم من انشاء نصوص أو استنساخ أصواتهم وصورهم باستخدامه.
يبدو ان الفنانة العالمية مادونا تعافت من العدوى البكتيرية أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة. حيث بدت قوية ونشيطة مجددًا في أحدث منشور لها على صفحتها الشخصية في انستقرام.
احيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم امس، حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش في الاردن، حضره عدد كبير من الجمهور الاردني الذي كان ينتظر لحظة لقاء نجوى كرم والاستمتاع معها بأجمل الاوقات على انغام اغنياتها الحماسية والتي تشعل من خلالها الاجواء.