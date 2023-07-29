نور عبده "قاضي المشاهير" يسأل نضال الأحمدية عن هجومها على سلافة معمار.. وهي ترد

وضمن هذه المساحة الصوتية، تواجد الإعلامي نور عبده، مؤسس صفحات "قاضي المشاهير"، اذ وجه سؤالا للإعلامية نضال الأحمدية عن سبب هجومها على الممثلة السورية سلافة معمار حيث وصفتها بأنها كبرت بالعمر، لترد نضال على السؤال قائلة: "في السابق كتبت مقالاً إيجابياً عن أداء وموهبة سلافة بعد مشاركتها في مسلسل زمن العار، وكتبت عنها أنها من أهم الممثلات العربيات، ولكن عندما تحدثت سلافة عم الممثلات اللبنانيات بأنهم عارضات أزياء ولسن ممثلات محترفات، انقلبت عليها فأنا عندي لبنان من بعد الله، وتعمدت أذيتها بكلمة (كبرت) كون هذه الكلمة تجرح النساء بشكل عام".