اول ظهور لـ مادونا بعد خروجها من العناية المركزة

في مقطع فيديو شاركته مادونا - والذي يعتبر أول ظهور لها بعد فترة المرض التي دفعتها لتأجيل جولتها الفنية - ظهرت وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيتها الشهيرة "Lucky Star" من ألبومها الأول. وعبّرت في الفيديو عن شكرها للحظ الذي رافقها، واعتبرت نفسها محظوظة لأنها استعادت صحتها ونشاطها. كما ذكرت أنها تشعر بأنها "النجمة الأكثر حظاً في العالم" على وجودها قادرة على تحريك جسدها والرقص بعد هذه التجربة الصحية الصعبة.
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يستمر إضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود الذي يشارك فيه عشرات الآلاف منهم، مطالبين بزيادة أجورهم، اذ تشهد ركودا لا سيما ظل استخدام الذكاء الاصطناعي وتخوفهم من انشاء نصوص أو استنساخ أصواتهم وصورهم باستخدامه.
بعد حملة الهجوم على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، والانتقادات التي طالتها بسبب تصريحاتها الأخيرة في إحدى البرامج حول الـ "شوكولامو "، أطلت الاحمدية من خلال مساحة صوتية عبر منصة التويتر لأول مرة، عقب هذه الضجة لتوضح للرأي العام تفاصيل تلك التصريحات التي ذُكر فيها عدة أسماء من النجوم والفنانين.
احيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم امس، حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش في الاردن، حضره عدد كبير من الجمهور الاردني الذي كان ينتظر لحظة لقاء نجوى كرم والاستمتاع معها بأجمل الاوقات على انغام اغنياتها الحماسية والتي تشعل من خلالها الاجواء.