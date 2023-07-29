اول ظهور لـ مادونا بعد خروجها من العناية المركزة

في مقطع فيديو شاركته مادونا - والذي يعتبر أول ظهور لها بعد فترة المرض التي دفعتها لتأجيل جولتها الفنية - ظهرت وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيتها الشهيرة "Lucky Star" من ألبومها الأول. وعبّرت في الفيديو عن شكرها للحظ الذي رافقها، واعتبرت نفسها محظوظة لأنها استعادت صحتها ونشاطها. كما ذكرت أنها تشعر بأنها "النجمة الأكثر حظاً في العالم" على وجودها قادرة على تحريك جسدها والرقص بعد هذه التجربة الصحية الصعبة.