ويل سميث غاضب: إنها لحظة محورية في مهنتنا
يستمر إضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود الذي يشارك فيه عشرات الآلاف منهم، مطالبين بزيادة أجورهم، اذ تشهد ركودا لا سيما ظل استخدام الذكاء الاصطناعي وتخوفهم من انشاء نصوص أو استنساخ أصواتهم وصورهم باستخدامه.
وأعلن الممثل العالمي ويل سميث دعمه لهذا الإضراب الذي تنسقه نقابة ممثلي هوليوود (نقابة ممثلي الشاشة)، تزامناً مع إضراب أعضاء نقابة الكتاب الأميركيين، وعبر سميث عن أهمية هذا الإضراب للنقابتين، قائلا: "نقابتي نقابة ممثلي الشاشة، في إضراب مع زملائنا الكتاب في نقابة الكتاب الأميركية، إنها لحظة محورية في مهنتنا".