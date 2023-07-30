وفاة نجل فنان مصري شهير غرقا في الساحل الشمالي

وفي التفاصيل، قال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان أحمد سلامة، إنه لم يتم حتى الآن إعلان موعد للجنازة، ومن المقرر أن تتم إجراءات نقل الجثمان للدفن وتشييع الجثمان اليوم الأحد.يذكر أن عبد الله حسن يوسف 35 عاما، تعرض لـ "اسفكسيا الغرق" بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة، وقد تم تحرير محضر والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.و "اسفكسيا الغرق" تعني موت الشخص نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلى الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء، ما يؤدي إلى اختناقه في الحال.