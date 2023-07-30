نانسي عجرم تعلق على استخدام الذكاء الاصطناعي

وفي التفاصيل، قالت نانسي إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا حقيقيا، وفيه من الأشياء الجيدة عندما يتم دمج صوتها، أو أن تسمع أغانيها بأصوات زملائها الفنانين، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لن يستطيعوا تقليد إحساسها.وتابعت الفنانة اللبنانية لبرنامج "التاسعة" على هامش حفلها في مدينة العلمين بمصر: "أنا مع وضد الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت؛ لأنه ممكن يعملوا فيديو بصوتي ويخلوني أقول كلام أنا لم أقله وهذه المشكلة، وفي النهاية أنا أفضّل الغناء لايف وأمام الجمهور؛ لأنه ممكن ياخدوا صوتي بس لن يتمكنوا يقلدوا إحساسي".والجدير بالذكر أن نانسي عجرم أشعلت أجواء حفل مهرجان العلمين بمجموعة من الأغاني، مساء الجمعة، كان منها: "حبك سفاح، ما تيجي هنا، أنا أحبك، سلامات سلامات، والدنيا حلوة"، وسط هتاف وتفاعل من الجمهور.وافتتحت الفنانة اللبنانية حفلها بأغنية "بتفكر في إيه"، وقالت: "مبسوطة بوجودي معاكم، اشتقت لكم كتير وبحبكم كتير".