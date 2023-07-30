نادين الراسي تدعم موهبة شقيقتها الغنائية.. هذا ما قالته

أشادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بموهبة شقيقتها الصغرى راشيل الغنائية، وقدمت لها الدعم من خلال الترويج للحفلات التي تحييها في أحد المطاعم بالعراق.

وفي التفاصيل، نشرت نادين مقطع فيديو لشقيقتها راشيل وهي تؤدي إحدى وصلاتها الغنائية، وعلقت بالقول: "الله الله يا ست الكل. شقيقتي الصغيرة وروحي".

وتابعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي في رسالتها لها: "جمال صوتك وقلبك وعقلك". لترد عليها شقيقتها بإيموجي الحب، مؤكدة أنها تعتبرها قلبها و"نور عينيها".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها نادين شقيقتها، بل تعلق دائما على الفيديوهات التي تنشرها الأخيرة عبر صفحتها على "إنستغرام"، معربة عن حبها الكبير لها وتشيد بالعلاقة الوطيدة التي تربطهما رغم أن راشيل مستقرة في مدينة أربيل العراقية منذ فترة زمنية تعود لقبل وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي في الـ 27 من آب 2022.