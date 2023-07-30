أحدث ظهور لـ الأميرة رجوة الحسين إلى جانب زوجها الأمير الحسين وشقيقه

وفي التفاصيل نشرت الأميرة الأردنية عالية الحسين على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، صورة جمعتها مع الأميرة الحسين وزوجته الأميرة رجوة إلى جانب شقيق ولي العهد الأردني الأمير هاشم.
وأرفقت الأميرة عالية الصور بالتعليق التالي: " مع الاحباء الامير الحسين و الاميرة رجوة الحسين والامير هاشم العبد الله بارك الله فيهم اجمعين".
وتألقت الأميرة رجوة بفستان يطغى عليه اللون الزهري، وبدت عليها علامات الفرح والبهجة إلى جانب الأميرة عالية.
ويذكر أن الأميرة عالية هي عمة ولي العهد الأردني وابنة العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال من زوجته الأميرة دينا بنت عبدالحميد.
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A post shared by Alia Al Hussein (@aliaalhussein)
A post shared by Alia Al Hussein (@aliaalhussein)
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