أحدث ظهور لـ الأميرة رجوة الحسين إلى جانب زوجها الأمير الحسين وشقيقه

وفي التفاصيل نشرت الأميرة الأردنية عالية الحسين على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، صورة جمعتها مع الأميرة الحسين وزوجته الأميرة رجوة إلى جانب شقيق ولي العهد الأردني الأمير هاشم.

وأرفقت الأميرة عالية الصور بالتعليق التالي: " مع الاحباء الامير الحسين و الاميرة رجوة الحسين والامير هاشم العبد الله بارك الله فيهم اجمعين".

وتألقت الأميرة رجوة بفستان يطغى عليه اللون الزهري، وبدت عليها علامات الفرح والبهجة إلى جانب الأميرة عالية.