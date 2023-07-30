اليكم حقيقة تدخل نجم لبناني شهير للصلح بين الشيف بوراك ووالده

وفي التفاصيل، قال اسماعيل اوزديمير خلال أحدث لقاء إعلامي له باللغة العربية، إنه طلب من الفنان اللبناني عدم إقحام نفسه في المسألة.وأوضح: "ملحم زين صديقي منذ 15 عامًا وهو فنان محبوب بتركيا وكل العالم، و(أبو علي) يقصد ملحم أراد أن يتدخل بالموضوع ولكن طلبت منه ألَّا يتدخل. قلت له الآن لا تفعل ذلك.. وعندما أريده سأجعله يتدخل".