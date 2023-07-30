اليكم حقيقة تدخل نجم لبناني شهير للصلح بين الشيف بوراك ووالده
أثار إسماعيل أوزدمير والد الشيف التركي الشهير بوراك، حالة من الجدل من جديد، حيث كشف حقيقة تدخّل الفنان اللبناني ملحم زين بأزمته مع ابنه، الشيف بوراك، بعدما اتهمه ببيع حقوق ملكية اسمه دون موافقة منه لرجل أعمال أجنبي.
وفي التفاصيل، قال اسماعيل اوزديمير خلال أحدث لقاء إعلامي له باللغة العربية، إنه طلب من الفنان اللبناني عدم إقحام نفسه في المسألة.
وأوضح: "ملحم زين صديقي منذ 15 عامًا وهو فنان محبوب بتركيا وكل العالم، و(أبو علي) يقصد ملحم أراد أن يتدخل بالموضوع ولكن طلبت منه ألَّا يتدخل. قلت له الآن لا تفعل ذلك.. وعندما أريده سأجعله يتدخل".