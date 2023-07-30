تسريب فيديو لـ ديميت أوزديمير مع حبيبها الجديد بعد شهرين من طلاقها

وظهرت ديميت أوزديمير في الفيديو وهي ترقص الى جانب حبيبها الذي يبدو انه يعمل كمنسق موسيقى (دي جي)، وبحسب المصادر يدعى سيرجيو.
ويأتي انتشار الفيديو بعد الأخبار عن ارتباط ديميت من جديد، واللافت ان الفنانة لم تقم هذه المرة بنفي الخبر.
ديميت اوزديمير مع حبيبها الديجي سيرجيو في حفله في اليونان #DemetÖzdemir pic.twitter.com/FMArUPnw6q
— مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) July 29, 2023
— مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) July 29, 2023
تصدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم قائمة الاكثر تداولا في لبنان والجزائر والمملكة العربية السعودية ودول عربية اخرى خلال الساعات الماضية بعد تحقيقها نجاحا جديدا في مسيرتها الفنية.
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