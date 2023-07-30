جويل ماردينيان تتحدث لأول مرة عن الانفصال وتظهر دون خاتم الزواج: الكذب ينهي العلاقات!

وظهرت جويل في فيديو جديد نشرته على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه وهي تستعرض اطلالتها، الا انه كان لافتا عدم وجود خاتم الزواج في يدها، ما جعل المتابعون يرجحون اكثر فرضية انفصالها عن زوجها.

وارفقت جويل الفيديو بتعليق جاء فيه بما معناه: الضغط ينتج كنز.

كما نشرت جويل، عبر خاصية القصص المصورة، صورة وجدها الجمهور مثيرة الجدل اذ جاء فيها: الكذب ينهي العلاقات مهما كانت قوية.

وعلقت على الصورة فكتبت: فقط لا تكذب.

كما نشرت جويل عدد من مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها وهي تتنزه مع ابنها في احد الحدائق، في اشارة الى انها تتابع حياتها بشكل طبيعي.

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