فنانة مصرية تكشف عن خيانة زوجها لها مع صديقتها

وفي التفاصيل، قالت فريدة خلال لقاء لها مع برنامج "كلمة أخيرة": "في جوازتي الوحيدة جوزي اتعلق مني جوا بيتي، كانت واحدة صاحبتي من بره الوسط وبتدخل بيتي تاكل وتشرب".

وتابعت الفنانة المصرية: "مرة كان عندي تصوير واتلغى ولقيته بيتكلم في التلفون فرفعت السماعة وسمعت أحلى كلام بينهم، فزعقت وشتمت.. لقيته طلعلي وضربني أنا وشتمني عشانها".

وأضافت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر: "ابني كان وقتها عنده 3 سنين وكان بيشوف حاجات ويجي يسألني وأنا أقول ده عيل صغير بيقول أي كلام، بس لأ أوعوا تتجاهلوا كلام الأطفال.. لأن فعلا قد كان واتجوزها".