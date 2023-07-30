فنانة مصرية تكشف عن خيانة زوجها لها مع صديقتها
أعلنت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، للمرة الأولى عن تعرُّضها للخيانة الزوجية، في الوقت الذي روت فيه قصة ارتدائها الحجاب لنحو تسعة أشهر بعد وفاة شقيقها في عمر صغير.
وفي التفاصيل، قالت فريدة خلال لقاء لها مع برنامج "كلمة أخيرة": "في جوازتي الوحيدة جوزي اتعلق مني جوا بيتي، كانت واحدة صاحبتي من بره الوسط وبتدخل بيتي تاكل وتشرب".
وتابعت الفنانة المصرية: "مرة كان عندي تصوير واتلغى ولقيته بيتكلم في التلفون فرفعت السماعة وسمعت أحلى كلام بينهم، فزعقت وشتمت.. لقيته طلعلي وضربني أنا وشتمني عشانها".
وأضافت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر: "ابني كان وقتها عنده 3 سنين وكان بيشوف حاجات ويجي يسألني وأنا أقول ده عيل صغير بيقول أي كلام، بس لأ أوعوا تتجاهلوا كلام الأطفال.. لأن فعلا قد كان واتجوزها".