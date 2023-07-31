هكذا احتفلت ورد الخال بعيد زواجها

وفي التفاصيل، شاركت ورد على حسابها عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يضم صورًا تجمعها بزوجها رزق من مناسبات عدة، جرى إرفاقها مع أغنية رومانسية أجنبية.
ودونت على الفيديو تعليقًا طريفًا بينت فيه أن علاقتها بزوجها لا تشبه علاقة أي زوجين، قائلة: " 7 سنين زواج.. بيشبهو كل شي إلا الزواج"، كما كتبت تاريخ زواجها مضيفة: "30 تموز 2016".
وتفاعل عدد كبير من متابعي الخال مع هذه المناسبة، متمنين لها ذكرى زواج سعيدة وحبًا أبديًا، وأشاد عدد منهم بعلاقة الصداقة القوية بينها وبين زوجها.
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A post shared by Ward El Khal ورد الخال🌹⭐️🎭🇱🇧♍️ (@wardelkhalonset)
A post shared by Ward El Khal ورد الخال🌹⭐️🎭🇱🇧♍️ (@wardelkhalonset)
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