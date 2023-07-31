تامر حسني يوجه رسالة لـ بسمة بوسيل وهي ترد

وفي التفاصيل نشر تامر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، رسالة قال فيها: "ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة، أولًا مش أنا اللي ممكن أعمل كده".

وأضاف الفنان المصري: "رغم الظروف الحالية.. ما زلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدًا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر".

وتابع تامر حسني: "تاني حاجة أنا بحب أهزر معاكم دايمًا من يوم طلوعي لو في أغنية أو نكتة حلوة أو إفيه حضر في دماغي أنا على طبيعتي معاكم".

وأكمل رسالته: "ثالث حاجة الفنان الحقيقي اللي بيعبر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم، يعني أنا بفرح لما بلاقي أغانيا بتغنوها وإحساسها واصلكم، لأني بتعب عشان أكتب الكلام اللي نفسكم تقولوه إنتوا".

بدورها ردت طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وقالت: "يا تيمو إنت كمان عندي زي ما أنا عندك، ربنا يوفقك في شغلك دايما".